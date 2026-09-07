Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным за 30 лет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство вина во Франции в этом году упадет ниже 34 млн гектолитров, согласно первой оценке министерства сельского хозяйства.

Это на 6% меньше прошлогоднего показателя и на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет. Такая ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам.

Минсельхоз заявил, что этот год будет одним из худших по производству вина за последние три десятилетия, сообщает агентство Reuters.