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Лавров сообщил о переводе практически 90% расчетов в торговле на нацвалюты

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия перевела почти 90% своей торговли в национальные валюты, есть много "долларозаменителей", которые не позволяют использовать его как инструмент принуждения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы практически 90% всей нашей торговли перевели уже либо в национальные валюты, либо надежные долларозаменители - это и юань, и валюта Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По словам главы МИД, "есть много вариантов, которые обеспечивают гибкость, и не позволяют доллару, который формально сохраняет свою позицию главной резервной валюты - не позволяют использовать доллар для откровенного шантажа и принуждения".

МИД РФ Сергей Лавров МГИМО
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