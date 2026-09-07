Лавров заявил, что диверсификация экспорта энергоносителей РФ в Азию идет полным ходом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Диверсификация российского экспорта энергоносителей на азиатские рынки является уже не перспективой, а идущим полным ходом процессом; при этом Россия не совершала разворота на Восток, а с начала 2000-х годов сохраняла сбалансированное присутствие на всех направлениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Там уже не перспектива, там уже процесс идет полным ходом, и не один год он комментируется регулярно экспертами, я даже не знаю, что добавить. Нам говорят, вот разворот на Восток. Да не было разворота на Восток. У нас, по крайней мере, с начала двухтысячных, как вот орел смотрел каждой головой (...) на Запад и на Восток, так и продолжает смотреть", - сказал он, выступая на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По словам министра, текущее снижение объёмов поставок в Европу связано не с действиями России, а с сознательной политикой европейских властей, которые, по его выражению, "сами себе делают харакири". Так он ответил на вопрос студента о том, как в контексте изменений в глобальных логистических цепочках и трансформации мирового энергетического рынка оцениваются перспективы диверсификации российского экспорта энергоносителей на азиатские рынки.

"Потому что сейчас посмотрим, какие будут движения, уже опирающиеся на социально-экономические проблемы", - сказал Лавров.

Развивая тему, глава МИД продолжил: "И я уже упоминал дискуссии, которые идут в БРИКС, при объединениях по созданию альтернативных платформ платежных, методов расчетов. Новый банк развития БРИКС сейчас в стадии реформирования, потому что, когда он создавался, думали, что доллар, евро и те, кто эти валюты держит, будут иметь какие-то качества приличных людей. Это не так. Поэтому сейчас планируется создать банк развития ШОС, он уже будет формироваться на других началах. На началах, которые не связаны ни с долларом, ни с контролируемыми Западом цепочками", - заключил Лавров.