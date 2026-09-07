Организация ООН предупредила, что мировое производство пшеницы в 2026 г. может снизиться

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мировое производство пшеницы в 2026 году по сравнению с 2025 годом может снизиться на 3,8%, до 810,7 млн тонн, прогнозирует ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По итогам августа ФАО повысила прогноз сбора пшеницы в мире на 0,5%, но несмотря на этот пересмотр объем производства может оказаться на 3,8% ниже показателя прошлого года (798,5 млн тонн), говорится в сообщении.

Рост августовского прогноза в основном обусловлен корректировкой в сторону повышения оценок по Канаде, Марокко, России и Украине. Эти повышения с лихвой компенсировали снижение прогнозов по ЕС и Великобритании, где дефицит осадков и высокие температуры привели к снижению урожайности.

Августовский прогноз ФАО по общему сбору зерна в мире снижен на 3,4 млн тонн, до 2,98 млрд тонн по сравнению с июльским уровнем. "С учетом последних корректировок объем производства в 2026 году может оказаться на 2% ниже уровня прошлого года, что станет самым значительным годовым снижением с 2018 года", - говорится в сообщении.

Пересмотр общего прогноза в значительной степени обусловлен снижением оценки по сбору кукурузы на 0,6%, до 1,309 млрд тонн. Это в основном связано с ухудшением видов на урожай в ЕС, где жаркие и засушливые погодные условия в основных регионах производства, в частности во Франции и Польше, привели к ухудшению состояния сельхозкультур и снизили ожидаемую урожайность до уровня ниже среднего показателя за последние пять лет, отмечают эксперты ФАО.

Кроме того, с учетом последних официальных оценок был понижен прогноз по объемам производства в Индии и Парагвае. Это снижение с лихвой нивелировало повышение прогнозов по Аргентине и Бразилии, где по итогам 2026 года урожай может оказаться значительно выше средних уровней.