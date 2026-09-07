Мишустин поручил проработать вопрос о фиксированных ставках по банковским кредитам регионам

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину проработать предложение Совета Федерации о применении фиксированных ставок при кредитовании регионов и муниципальных образований в коммерческих банках, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Помимо этого, Минфин должен проработать возможность введения механизма контроля за коммерческим кредитованием субъектов и погашением таких кредитов. Срок исполнения этого поручения - 1 октября.

Также до 1 ноября Минфин совместно с Советом Федерации должны проработать необходимость расширения перечня документов и материалов, представляемых одновременно с законопроектом об исполнении федерального бюджета, включая информацию о состоянии региональных бюджетов.