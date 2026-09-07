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Объем торгов зерном на товарных аукционах НТБ за 5 лет превысил 5 млн т на 79 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов зерном на регулярных товарных аукционах, которые "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) запустила на Национальной товарной бирже (НТБ) пять лет назад, превысил 5 млн тонн на 79 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ОЗК, приуроченном к пятилетию торгов.

"За это время проект прошел путь от пилотной инициативы до полноценного спот-рынка пшеницы. Аукционы стали первыми коммерчески успешными биржевыми торгами физическим зерном в современной истории России и заложили основу для создания независимого национального ценового бенчмарка. Биржевой индекс пшеницы на базисе CPT Новороссийск стал главным ориентиром для государства и бизнеса, на его основе сегодня рассчитываются экспортные пошлины и заключаются коммерческие контракты", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, повышение уровня доверия к биржевой торговле зерном позволили лидерам российского экспорта, включая "Деметра-Холдинг" и группу ОЗК, перестроить свои торговые стратегии и с июля 2026 года перейти на закупки зерна в режиме двустороннего анонимного аукциона. Это открыло рынку классический механизм "биржевого стакана". Теперь все участники имеют равный доступ к торгам, а справедливая цена на зерно формируется в режиме реального времени.

"Дальнейшее развитие спот-рынка обеспечит АПК выход на принципиально новый уровень, где ключевой акцент сместится на запуск производных финансовых инструментов для массового хеджирования ценовых рисков российских сельхозпроизводителей, - сообщается в пресс-релизе. - Полноценный запуск спот-торгов пшеницей на НТБ позволит рынку уйти от непрозрачных посреднических схем. Аграрии получают объективный ценовой ориентир без риска неплатежей и равный доступ к конечным покупателям".

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, единственная российская инфраструктурная компания с государственным участием на рынке сельскохозяйственной продукции, входит в число крупнейших экспортеров российского зерна. ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

АО "ОЗК" на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". Выручка группы по МСФО в 2025 году составила 77,2 млрд рублей против 90,7 млрд рублей в 2024 году.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги зерном, сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

ОЗК Объединенная зерновая компания НТБ Национальная товарная биржа
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