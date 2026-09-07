Валютные резервы ЦБ Азербайджана достигли исторического максимума в $15,3 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в августе увеличились на $1,5 млрд, достигнув исторического максимума в $15,3 млрд, говорится в сообщении банка.

"На фоне профицита счета текущих операций платежного баланса и продолжающегося процесса дедолларизации в финансовом секторе, предложение на валютном рынке превысило спрос. В этих условиях в августе текущего года Центральный банк осуществил интервенцию в размере $1,5 млрд с целью покупки инвалюты", - отмечается в сообщении.

В результате в январе-августе текущего года валютные резервы ЦБА увеличились на $3,8 млрд, или на 33%, достигнув исторического максимума в $15,3 млрд на 1 сентября.

ЦБА подчеркивает, что дальнейшие операции банка на валютном рынке будут осуществляться исходя из спроса и предложения.