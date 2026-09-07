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Jaguar Land Rover за два года сократит 4 тыс. рабочих мест в Британии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащий индийской Tata Motors, в ближайшие два года сократит в стране около 4 тыс. рабочих мест, заявил главный исполнительный директор JLR Паттамадай Балачандран Баладжи, чьи слова приводит The Guardian.

По его словам, автомобильная промышленность испытывает значительные трудности на фоне технологических изменений, жесткой конкуренции и геополитической неопределенности.

Сокращение штата проводится в рамках трансформации бизнеса, направленной на повышение его конкурентоспособности за счет экономии 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд). "Нам нужно адаптироваться к изменению мировой рыночной конъюнктуры", - заявили в компании газете The Wall Street Journal.

JLR запускает программу, в рамках которой сотрудники могут покинуть компанию добровольно в обмен на компенсацию, и хочет снизить точку безубыточности до 300 тыс. автомобилей.

Штат компании в Британии насчитывает 34 тыс. сотрудников. У нее также есть заводы в Китае (через СП), Словакии, Индии и Бразилии.

Jaguar Land Rover JLR
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