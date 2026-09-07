Производство сельхозтехники в РФ за 7 месяцев выросло почти на 4%, ее рынок – на 4,3%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство сельхозтехники в РФ за семь месяцев этого года выросло почти на 4%, ее рынок – на 4,3%. Об этом сообщает Минпромторг по итогам совещания, которое провели глава ведомства Антон Алиханов и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Минпромторг и Минсельхоз продолжают совместную работу по оптимизации ценообразования на российскую сельхозтехнику, усилению поддержки освоения производства машин, которые ранее не выпускались в РФ. Речь, в частности, идет о свеклоуборочных комбайнах, технике для садоводства и селекции.

"У нас есть целый комплекс мер поддержки для оптимизации затрат аграриев на обновление парка. Это традиционная субсидия 1432, программа "Дом.РФ", льготное кредитование и лизинг, которые реализует "Росагролизинг". Дальнейшие шаги по снижению себестоимости техники могут быть предприняты в том числе за счет проектов по повышению производительности труда", - отметил Алиханов, процитированный в пресс-релизе.

"Обновление парка техники остается одной из ключевых задач для российского АПК. В рамках федерального проекта "Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрено увеличение доли отечественных машин и оборудования. К 2030 году доля новых российских и белорусских тракторов и комбайнов в общем парке должна составлять не менее 20%", - отметила Лут, слова которой также приведены в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что ранее для укрепления межведомственной кооперации на базе Минпромторга был создан специализированный научно-технический совет. В его рамках организовано взаимодействие между машиностроителями и аграриями, что обеспечивает приоритетное создание востребованной техники для стабильной работы АПК - в том числе с использованием гибридных силовых установок, газомоторного топлива и автономных систем.

Формат научно-технического совета позволяет оперативно формировать четкие технические задания для создания качественно новых отечественных самоходных машин и интеграции передовых технологических решений при обработке земель, сборе урожая.