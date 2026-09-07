"СовЭкон" прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в сентябре на уровне 2 млн т

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы в сентябре может составить 2 млн тонн, прогнозирует "СовЭкон". При этом рассчитывать на порты стран Балтии при проблемах с отгрузками через Азово-Черноморский бассейн не стоит, считают эксперты.

В целом, согласно прогнозу "СовЭкона", экспорт пшеницы за весь 2026/27 сельхозсезон может составить 41,4 млн тонн, зерновых в целом - 49,4 млн тонн. "Причем с начала сезона (с 1 июля 2026 года - ИФ) эти оценки были снижены на 5,1 млн и 6,7 млн тонн соответственно. С учетом неработающих портов в Черном и Азовском морях прогнозы, вероятно, будут снижаться дальше", - говорится в сообщении.

В этих условиях, считают эксперты, особенно рассчитывать на порты прибалтийских стран не стоит. "В текущих условиях они, действительно, стали важным направлением для российского экспорта. На них, по нашей оценке, приходится 10-20% текущих месячных поставок, - говорится в сообщении. - Но за сезон речь может идти максимум о нескольких миллионах тонн зерна. Максимальные объемы, которые через них уходили в последние годы, – 2-3 млн тонн".

Кроме того, в этом направлении существуют политические риски. Комментируя сообщения о намерении Латвии и Литвы ограничить или полностью прекратить перевалку российского зерна через свои порты, в "СовЭконе" отметили, что "при большом желании и без запретов, с помощью волокиты и полуофициальных ограничений, можно зажать поставки почти до нуля".

Как сообщалось, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка уже распорядился "немедленно начать расследование происхождения всего зерна, ввозимого из России и Белоруссии, независимо от места назначения". Эта мера направлена на то, чтобы исключить использование литовской инфраструктуры для перевозок зерна из новых регионов РФ.