Минфин с ЦБ и профильной ассоциацией оценят рекомендации госкомпаниям по работе с розничными инвесторами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует вместе с Банком России и Ассоциацией розничных инвесторов обсудить, как можно оценить эффективность рекомендаций для компаний с госучастием по работе с розничными акционерами, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев.

Осенью прошлого года Минфин и ЦБ опубликовали рекомендации по организации работы с розничными акционерами публичных акционерных обществ с госучастием, акции которых торгуются или планируются к допуску на торги. Рекомендации включали следующие принципы построения взаимодействия с розничными акционерами: учет их интересов; постоянный мониторинг потребности в коммуникации с ПАО и ее расширение; информационная открытость, включая раскрытие информации о целях, планах и прогнозах деятельности; "повышение компетентности" розничных инвесторов и их возможности оценивать результаты деятельности компаний и осуществлять свои права; эффективная реализации корпоративных прав миноритарных акционеров.

"К сожалению, число компаний, которые взяли на вооружение эти рекомендации, оно, с одной стороны, не очень большое - это всего восемь компаний. Но с другой стороны, среди них есть крупнейшие эмитенты", - сказал Яковлев в понедельник на IR-форуме "Московской биржи".

В беседе с журналистами глава департамента Минфина отметил, что с момента публикации рекомендаций прошел лишь год, и многие эмитенты пока только присматриваются к ним. "Ожидаем, что с развитием диалога все большее количество будут эти принципы в полной мере реализовывать. Потому что рекомендации предполагают рамку, отдельные элементы этой рамки какие-то компании, безусловно, уже используют. Вопрос в том, чтобы использовать всю эту совокупность. Поэтому, я думаю, что другие будут потихонечку подтягиваться", - сказал он.

"Мы совместно с Центральным банком и, наверное, Ассоциацией розничных инвесторов подумаем над тем, как нам оценить эффективность действия этих рекомендаций как с точки зрения самих инвесторов, так и эмитентов. И, скорее всего, эта качественная оценка даст нам понимание фундаментальных и менее фундаментальных причин, почему не все компании сейчас готовы этим заниматься, что еще нужно сделать, может, как-то простимулировать для того, чтобы все большее количество компаний этими рекомендациями пользовалось", - отметил Яковлев.