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Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2265п по индексу МосБиржи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил день ростом после локальной коррекции по факту прошедших на выходных переговоров по украинскому урегулированию, которые не принесли прорывных решений, хотя и получили позитивную оценку у участников диалога; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $97,5 за баррель) из-за новой эскалации конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи превысил 2265 пунктов после утреннего отката индикатора в район 2230 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2265,65 пункта (+0,5%), индекс РТС - 828,08 пункта (+1%). Среди индексных бумаг лидировали в росте акции "Роснефти" (+4,2%), банка "Санкт-Петербург" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,1%), "Норникеля" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 сентября, составил 86,1909 руб. (-39,48 копейки).

Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год, заявил в субботу президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла".

Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойла" будет доставляться в порт "Бухта Север". Сечин также сообщил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

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