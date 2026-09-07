Рубль в понедельник заметно подешевел к юаню после роста на прошлой неделе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль упал в рамках коррекции после укрепления на предыдущей неделе. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,8925 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 8 сентября на 39,48 копейки, до 86,1909 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,82 копейки, до 100,1711 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"На прошлой неделе Минфин России объявил новые параметры валютных операций на текущий месяц. Ежедневный объем чистых покупок в рамках бюджетного правила был сокращен с 5,9 млрд руб. до 1,9 млрд руб., что в моменте охладило спрос на валюту и способствовало восстановлению курса рубля. Однако эффект от снижения покупок валюты был быстро нивелирован, и курс вернулся к уровням, предшествовавшим публикации новости. Ключевым фактором для динамики рубля на текущей неделе станет заседание Банка России по ключевой ставке. Более жесткая, чем ожидает рынок, риторика регулятора может оказать поддержку российской валюте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка анализируют новости относительно перспектив возобновления переговоров относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в понедельник заявил, что визиты в РФ и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров США, РФ и Украины.

"Удалось достичь солидных успехов, в том числе в планировании дополнительных трехсторонних переговоров", - написал Уиткофф в соцсети X.

"Президент Трамп усердно работает над прекращением убийств, над установлением долгого и прочного мира", - добавил он.

"Рубль поначалу активно дешевел к юаню, однако в середине торгов российская валюта перешла к восстановлению и отыграла более половины заметных дневных потерь. Правда, продолжить это движение пока не удается. Поддержку курсу рубля может оказывать фактор геополитики. Хотя по итогам визита американских представителей в Москву и Киев не появилось отчетливых признаков прогресса в консультациях по мирному урегулированию, все же сигналы продолжения переговорного процесса по этой теме присутствуют в итоговых заявлениях сторон. На этом фоне те, кто ранее из-за ухудшения геополитической обстановки использовали в качестве защиты от соответствующих рисков иностранную валюту, теперь могут продавать ее", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем вечером в понедельник.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве торгуются по $97,67 за баррель, на 1,44% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,78%, до $93,1 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник проводиться не будут из-за праздника в США (День труда).

За прошлую неделю Brent подорожала на 7,6%, WTI - почти на 10%.

Участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами.

Американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как тот предпринял попытку нанести ракетный удар по авианосцу и ракетному эсминцу, сообщило в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM). Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам, передала телерадиокомпания IRIB.

Ставки межбанковского кредитного рынка лишь слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу выросла на 9 базисных пунктов - до 14,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник опустилась на 2 базисных пункта - до 13,92% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 14,28% и 14,8% годовых соответственно.