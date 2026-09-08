Рынки акций Европы не показали единой динамики в понедельник

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,02 пункта - до 649,9 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,08%, германский DAX - 0,15%, испанский IBEX 35 - 0,14%. Французский CAC 40 прибавил 0,33%, итальянский FTSE MIB - 0,25%.

Как стало известно в понедельник, объем промышленного производства в Германии в июле уменьшился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение стало максимальным с августа прошлого года. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,3%, по данным Trading Economics.

Оценка роста экономики еврозоны во втором квартале была улучшена до 0,6% относительно предыдущего квартала с ранее объявленных 0,4%. Эксперты не прогнозировали пересмотра. В годовом выражении рост ВВП составил 1,2%, а не 1%.

Между тем опережающий индекс оптимизма инвесторов в еврозоне в сентябре достиг максимума более чем за четыре года. Рассчитываемый Sentix индикатор поднялся до максимальных с февраля 2022 года 5,1 пункта с 0,9 пункта в августе. Опрошенные Reuters аналитики ожидали подъема до 2 пунктов.

Негативным фактором для рынков акций остается рост цен на нефть, усиливающий опасения относительно ускорения инфляции и перехода центральных банков к более жесткой денежно-кредитной политике. Энергоресурсы продолжают дорожать из-за высокой напряженности на Ближнем востоке, где США и Иран обмениваются ударами, атакуя в том числе коммерческие суда и танкеры.

Ключевым событием на этой неделе станет сентябрьское заседание Европейского центрального банка в четверг. Аналитики и эксперты в целом полагают, что регулятор повысит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя ставку по депозитам до 2,5%. Тем временем в Deutsche Bank прогнозируют, что за сентябрьским повышением последует еще одно такое же в декабре.

Лидером подъема среди компонентов Stoxx 600 стал итальянский оператор казино Lottomatica (+7,7%). Компания представила прогноз, согласно которому ее EBITDA повысится на 200-300 млн евро на третий год после закрытия сделки по покупке испанского конкурента CIRSA Enterprises. О заключении соглашения на сумму 2,8 млрд евро было объявлено на прошлой неделе.

Заметно подорожали бумаги представителей полупроводникового сектора, в том числе Infineon Technologies (на 6,9%), ASM International (на 4,5%), STMicroelectronics (на 4%) и BE Semiconductor Industries (на 3%).

В плюсе закрылись нефтяные компании TotalEnergies (+1,6%), Shell (+1,3%), BP Plc (+1,2%), Equinor (+1,1%) и Eni (+0,6%).

Самое сильное падение в сводном индексе показали акции норвежской Tomra Systems, выпускающей автоматы для приема использованной тары и сенсорные системы сортировки мусора. Капитализация компании сократилась на 8,3% на сообщениях, что правительство Франции отказалось от мер, направленных на повышение уровня переработки отходов, что может нанести удар по деятельности Tomra в этой стране.

Значительно уменьшилась рыночная стоимость Sopra Steria (на 4,2%), Vistry (на 4,1%), Auto1 (на 4%), Telecom Italia (на 3,6%), Sectra (на 3,5%) и Kongsberg (на 3,4%).

Бумаги Novartis подешевели на 3,2%. Швейцарская фармкомпания сообщила о худших, чем ожидалось, результатах клинических испытаний экспериментального препарата для снижения уровня липопротеинов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наибольшие потери на торгах в Лондоне понесли Entain (-3%), Haleon (-2,7%) и InterContinental Hotels (-2,3%), во Франкфурте - Qiagen (-2,9%), Munich Re (-2,8%) и Hannover Re (-2,7%), в Париже - Dassault Systemes (-2,2%), Michelin (-2%) и Kering (-1,6%).