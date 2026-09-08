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AZUR air в зимнем сезоне будет летать из Москвы по пяти зарубежным направлениям

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air в осенне-зимнем расписании 2026/2027 планирует выполнять из Москвы прямые рейсы на пять зарубежных курортов.

Маршрутная сеть будет включать рейсы на Пхукет и в Паттайю (Таиланд), в Нячанг (Вьетнам), Хамбантоту (Шри-Ланка), а также в Мале (Мальдивы), сообщил представитель компании журналистам.

Полетные программы запланированы до конца зимнего расписания. Вылеты в Паттайю стартуют 2 ноября и будут выполняться один раз в 12 дней, в Хамбантоту – с 3 ноября частотой три раза в 12 дней. Частота полетов в Нячанг увеличится до трех рейсов в 12 дней. Самой масштабной станет полетная программа на Пхукет: с 4 ноября рейсы на остров планируются с частотой семь раз в 12 дней. Все рейсы из Москвы будут выполняться на самолетах Boeing 767, рассчитанных на 336 пассажиров, уточнили в компании.

Кроме того, 30 октября стартует традиционная полетная программа на Мальдивы на самолете Lujo Black Jet - Boeing 757 с салоном бизнес-класса.

AZUR air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun (ранее им был ANEX Tour).

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали многочисленные задержки рейсов в начале года, которые были связаны в том числе с отказами двигателей. Ограничения были сняты в июне: для этого, как заверяла Росавиация, AZUR air приняла некоторые корректирующие меры: сократила интервалы проведения бороскопических исследований двигателей, увеличила частоту подготовки летных экипажей, а также комплексных проверок самолетов.

AZUR air
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