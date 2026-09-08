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Инфляция в ОЭСР в июле замедлилась до 4,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июле увеличились на 4,1% в годовом выражении, говорится в сообщении организации.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 4,2% в июне.

Ослабление инфляции было зафиксировано в 14 странах, в 11 государствах темпы роста цен практически не изменились, в 13 - увеличились.

Самая высокая инфляция была зафиксирована в Турции - 31,8%. Темпы роста выше 5% отмечены в Колумбии, Исландии и Литве. Между тем в Коста-Рике цены снизились на 0,3%.

Стоимость энергоносителей в странах ОЭСР в июле выросла на 11,6% г/г после повышения на 11,7% в предыдущем месяце. Продукты питания подорожали на 3,2% после подъема на 3,4% в июне.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в июле составил 3,6%, как и месяцем ранее.

Инфляция в государствах G20 ослабла до 3,9% с 4,1% в июне, в странах G7 - осталась на уровне 3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

G20 G7 ОЭСР
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