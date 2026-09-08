РФ и Саудовская Аравия намерены продолжать плотную координацию в рамках ОПЕК+

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Эр-Рияд настроены на плотную координацию в рамках ОПЕК+, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В контексте экономического взаимодействия подтвердили настрой на продолжение плотной координации в рамках ОПЕК+ с целью обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

По словам Лаврова, "в нынешних условиях это особенно важно".

"И Россия, и Саудовская Аравия как сопредседатели этой группы стран будут последовательно проводить согласованные подходы", - сказал российский министр.