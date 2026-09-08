Взаимный турпоток РФ и Вьетнама в I полугодии превысил 670 тыс. посещений

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал туризм одним из самых стремительно развивающихся направлений сотрудничества России и Вьетнама.

"Одним из самых стремительно развивающихся направлений сотрудничества является туризм. Если в прошлом году у нас в несколько раз вырос турпоток взаимный и достиг более 450 тыс. взаимных посещений, то уже только за первое полугодие этого года мы наблюдаем более 670 тыс. посещений", - сказал Чернышенко по итогам встречи премьера Михаила Мишустина с президентом Вьетнама То Ламом в Москве.

Чернышенко добавил, что росту турпотока способствует большое количество регулярных рейсов между Россией и Вьетнамом, не только из Москвы, но и других городов.

"Более 15 рейсов регулярно летают между нашими странами, обеспечивая этот поток. Это происходит и на фоне наших теплых отношений, и на фоне того, что российские туристы могут пользоваться системой быстрых платежей", - сказал вице-премьер.

Ранее премьер Мишустин заявил на встрече с То Ламом, что Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для наращивания взаимных туристических поездок.

"Есть большой потенциал в туристической отрасли. Из года в год растет количество российских туристов, которые приезжают во Вьетнам. Увеличивается и число вьетнамских граждан, посещающих нашу страну", - сказал он, отметив, что расширяется география авиационных рейсов, которые связывают все больше городов в России и Вьетнаме.