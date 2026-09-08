Поиск

Взаимный турпоток РФ и Вьетнама в I полугодии превысил 670 тыс. посещений

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал туризм одним из самых стремительно развивающихся направлений сотрудничества России и Вьетнама.

"Одним из самых стремительно развивающихся направлений сотрудничества является туризм. Если в прошлом году у нас в несколько раз вырос турпоток взаимный и достиг более 450 тыс. взаимных посещений, то уже только за первое полугодие этого года мы наблюдаем более 670 тыс. посещений", - сказал Чернышенко по итогам встречи премьера Михаила Мишустина с президентом Вьетнама То Ламом в Москве.

Чернышенко добавил, что росту турпотока способствует большое количество регулярных рейсов между Россией и Вьетнамом, не только из Москвы, но и других городов.

"Более 15 рейсов регулярно летают между нашими странами, обеспечивая этот поток. Это происходит и на фоне наших теплых отношений, и на фоне того, что российские туристы могут пользоваться системой быстрых платежей", - сказал вице-премьер.

Ранее премьер Мишустин заявил на встрече с То Ламом, что Россия и Вьетнам обладают большим потенциалом для наращивания взаимных туристических поездок.

"Есть большой потенциал в туристической отрасли. Из года в год растет количество российских туристов, которые приезжают во Вьетнам. Увеличивается и число вьетнамских граждан, посещающих нашу страну", - сказал он, отметив, что расширяется география авиационных рейсов, которые связывают все больше городов в России и Вьетнаме.

Дмитрий Чернышенко Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Озон банк начал выдавать автокредиты

 Озон банк начал выдавать автокредиты

Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

 Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

"Тиара Холдинг" стал владельцем 100% зернотрейдера "Родные поля"

Расходы селлеров в пользу Ozon в январе-июле составили 24,73% от цены продажи товаров

 Расходы селлеров в пользу Ozon в январе-июле составили 24,73% от цены продажи товаров

ФНБ в августе вырос на 474 млрд рублей, до 13,2 трлн рублей

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным за 30 лет

Цены на смартфоны в мире выросли на 15% с начала года

Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации на 4,8 млрд руб.

 Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации на 4,8 млрд руб.

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу

 Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу

"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов