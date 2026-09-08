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Бизнес всё чаще задерживает оплату поставщикам на фоне высокой ключевой ставки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доля компаний, оплачивающих счета поставщикам с просрочкой, выросла во втором квартале текущего года. Негативная динамика с расчетами фиксируется уже второй квартал подряд. Об этом свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс", ситуация ухудшается на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и недостатка оборотных средств у компаний.

Негативные макроэкономические условия усиливают влияние на платежную дисциплину бизнеса. Доля компаний, в среднем оплачивающих счета с просрочкой, растет второй квартал подряд. Так, во II квартале в сегменте крупного бизнеса доля компаний, допускающих среднюю просрочку по оплате до 60 дней, выросла к I кварталу на 1,3 процентного пункта, допускающих среднюю просрочку по оплате свыше 60 дней – на 1,7 процентного пункта. В сегменте среднего бизнеса – на 1,4 процентного пункта и на 1,7 процентного пункта. Сегмент малого бизнеса был затронут сильнее, там рост составил сразу 2,6 процентного пункта и 3,4 процентного пункта соответственно.

Вместе с тем, в текущем году уровень расчетов с поставщиками в целом пока остается сравнительно высоким - доля своевременно оплаченных счетов держится выше 70%, с просрочкой до 60 дней - на уровне примерно 20%, с просрочкой свыше 60 дней - около 5-8%. Это отличает ситуацию, например, от кризисного 2014 года или ковидного 2020 года, когда доля своевременно оплаченных счетов падала ниже 60%, а с просрочкой свыше 60 дней - превышала 10%.

Эксперты также обращают внимание на рост просрочек платежа со стороны покупателей.

"По данным страховщиков, занимающихся страхованием дебиторской задолженности, за первые шесть месяцев 2026 года количество сообщений о задержках оплаты и уведомлений о потенциальных убытках сравнялось с показателями за девять месяцев 2025 года. При этом совокупный объем просроченных требований поставщиков превысил 1,6 млрд рублей. Количество страховых выплат за первое полугодие выросло на 25% год к году, а средний размер убытка увеличился на 18%. Фактически бизнес стал чаще сталкиваться с неплатежами, размер которых растет", - сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора ООО "Страховой Брокер "Эльбрус - Кредитное Страхование" Юлия Чистякова.

"Рынок страхования торговых кредитов продолжает наблюдать нарастающую динамику просрочки. Увеличение просрочки с конца 2024 года от квартала к кварталу уже можно назвать системным риском. Ключевые барьеры для бизнеса остаются неизменными – высокая ключевая ставка и как следствие стоимость заимствований и снижение платёжеспособности конечных потребителей, что создаёт дефицит ликвидности по всей цепочке поставок", - сказал генеральный директор ООО "АСТ Финансовые Консультанты" Андрей Хабаров.

Проблема неплатежей контрагентов тревожит бизнес. Согласно данным проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей ежеквартального мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" неплатежи со стороны контрагентов как фактор, существенно ограничивающий деятельность компаний, в последние 4 квартала держатся на пике, в первом и втором квартале текущего года их указали 34% и 40% респондентов соответственно (IV квартал 2025г - 42% респондентов, III квартал 2025г - 39% респондентов). Для сравнения, до этого за последние пять лет такой высокий показатель - более 30% - фиксировался лишь дважды: в III квартале 2024 г. и во II-III кварталах 2021 года.

При этом примерно четверть опрошенных в текущем году (22% в первом и 27% во втором квартале) в числе главных проблем назвали недостаток оборотных средств. Это может усилить давление на уровень расчетов в III квартале.

Проект "СПАРК - Мониторинг платежей" содержит информацию о платежной дисциплине свыше 900 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, которая ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, отраслям и регионам. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно размещают в системе сами участники проекта - поставщики товаров и услуг. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК".

ЦБ РФ ООО "Страховой Брокер "Эльбрус - Кредитное Страхование" ООО "АСТ Финансовые Консультанты"
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