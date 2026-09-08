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Минфин после двухмесячного перерыва возвращается на первичный рынок с "классическими" ОФЗ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 9 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26218 и ОФЗ-ПД серии 26230 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 22-го купонного дохода - 23 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).

Облигации серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 126 дней, дата выплаты 15-го купонного дохода - 30 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 26,58 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

В июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ. Министерство сообщило о приостановке 20 июля. Ранее для содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принял решения не проводить аукционы 24 июня и 8 июля.

В III квартале ведомство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле размещение состоялось только в один день - 1 июля, при этом объем привлечения за счет продажи ОФЗ-ПД составил всего 9,1 млрд рублей. Аукцион 15 июля, когда Минфин впервые с ноября 2025 года предложил флоатер, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Минфин возобновил проведение первичных аукционов после перерыва 2 сентября, предложив рынку флоатер серии 29031 с погашением 29 июля 2042 года, который в итоге был полностью размещен на сумму 1 трлн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 938,872 млрд рублей.

Таким образом, с учетом размещения предыдущей недели Минфин с начала этого года в общей сложности привлек от продажи ОФЗ 3,813 трлн рублей (в номинальном выражении объем размещения составил 4,263 трлн рублей), из них 2,865 трлн рублей было привлечено в первом полугодии.

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в начале июня сообщил, что хотя параметры бюджета на 2026 год будут корректироваться и дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.

Позже были приняты поправки в закон об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2026 году, в соответствии с которыми правительство получило право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних заимствований.

Минфин РФ
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