Молочный союз призвал поддержать малый бизнес из-за концентрации производства молока в крупных хозяйствах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Структурная перестройка молочной отрасли РФ, в ходе которой производство все больше концентрируется в крупных хозяйствах, продолжается. Но в этих условиях необходимо искать пути поддержки малого и среднего бизнеса, считает руководитель Молочного союза России Людмила Маницкая.

"Производство постепенно концентрируют более технологичные хозяйства, а малые формы хозяйствования уже четвертый год подряд демонстрируют снижение. Очень серьезное снижение и в личных подсобных хозяйствах. Рост производства в сельхозорганизациях - это позитивный фактор, но одновременно необходимо искать инструменты для того, чтобы помочь малым и средним хозяйствам", - заявила Маницкая на пленарной сессии XII международного молочного бизнес-форума ЕАЭС во вторник в Сочи.

По ее словам, сельхозорганизации РФ в первом полугодии 2026 года увеличили производство молока на 2% до 11 млн тонн, тогда как фермеры сократили надои на 5,4% до 1,25 млн тонн, личные подсобные хозяйства - на 7,4% до 4,45 млн тонн. В целом производства молока в РФ по итогам первого полугодия снизилось на 1% до 16,7 млн тонн.

Как считает глава союза, поддержка малых и средних хозяйств "позволит увеличить объемы товарного молока без потери традиционной сырьевой базы".

Маницкая сообщила, что лидирующие позиции в общем производстве продолжают сохранять Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Воронежская, Белгородская, Рязанская и Вологодская области. Вместе с тем спад отмечается в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Московской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях. Три федеральных округа - Приволжский, Центральный и Северо-Кавказский - формируют 67% всего производства молока в России. Вместе с тем в Уральском округе зафиксировано снижение на 3 тыс. тонн, в Сибирском - на 31 тыс. тонн, на Дальнем Востоке - на 10 тыс. тонн, в Южном - на 64 тыс. тонн.

По ее словам, самообеспеченность молоком в РФ составляет 80%, к 2030 году показатель должен вырасти до 90%.

По данным союза, поголовье крупного рогатого скота по итогам первого полугодия 2026 года снизилось на 4,1%. Падение отмечено в 70 регионах РФ. "Особенно серьезно ситуация отражается на малом бизнесе: поголовье в КФК и ИП снизилось на 6,5%", - заявила глава союза. В числе причин такой динамики она назвала рост издержек, в том числе затрат на ветпрепараты, а также удорожание логистических затрат, высокую ключевую ставку, непростую эпизоотическую обстановку.