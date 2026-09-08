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Отраслевой союз отметил, что лишь 22% производимого в РФ золота потребляется в стране

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сейчас около 78% производимого в России золота уходит на экспорт, тогда как внутреннее потребление – всего около 22%, оценил Союз золотопромышленников РФ.

"В нынешней ситуации мы продолжаем экспортировать металл, - заявил глава ассоциации Сергей Кашуба, выступая на плас-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2026". - Ситуация такая, какая она есть. Она не очень хорошая для нас, для золотодобытчиков, и поэтому недавно мы пришли к выводу, что нам необходимо заниматься развитием внутреннего рынка".

Согласно представленной на мероприятии презентации Союза золотопромышленников, 7% продаж золота приходится на Московскую биржу, 6% - на ювелирную промышленность, 5% - закупки физлиц, 3% - закупки Гохрана, 1% - медали и монеты. Что касается экспорта, его география сужается.

"Мы полагаем, что нашим добытчикам и производителям металла нужно поработать над развитием внутреннего рынка, потому что в физике (физическое золото - ИФ) у нас ювелиры берут, физические лица покупают, но все это достаточно копеечно, - заявил Кашуба. - У нас идея сейчас такова – объединить здравые силы на тему развития внутреннего рынка в Российской Федерации. В том числе – как возможная альтернатива продолжающимся санкциям".

По мнению главы Союза золотопромышленников, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгметалла.

"Подводя итог, хочу сказать, что если с 22% до 50% внутреннее потребление повысим, это будет хорошая подушка безопасности", - заключил Кашуба.

Союз золотопромышленников
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