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Объем зарегистрированных на биржах РФ сделок с рыбой к концу августа превысил 1,3 млн т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Объем зарегистрированных на биржах РФ сделок с рыбой с 1 марта по 31 августа этого года составил более 1,34 млн тонн, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Регистрация внебиржевых сделок введена в РФ с 1 марта 2026 года. Рыбаки предоставляют на биржи информацию о сделках объемом более 10 тонн с минтаем, треской, пикшей, сельдью, скумбрией, горбушей, кетой, неркой.

Так, по данным Восточной биржи, по внебиржевым договорам было реализовано 839 тыс. тонн рыбной продукции. Всего было зарегистрировано 8 508 договоров. На бирже ЦТС объем внебиржевых договоров составил около 64 тыс. тонн.

Всего по данным Восточной, Петербургской и биржи ЦТС внебиржевые договоры на рыбу регистрировали 474 продавца - 255, 198 и 21 соответственно.

Как отмечает ФАС, обязательная регистрация внебиржевых договоров позволяет сформировать прозрачное ценообразование и снизить риски спекуляций, отслеживать цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара, рассчитывать рыночные индикаторы для использования участниками рынка, а также органами власти при принятии регуляторных решений.

ФАС
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