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Темпы роста просроченной кредиторской задолженности сельского хозяйства к 1 августа ускорились до 1,6%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная кредиторская задолженность сельского хозяйства РФ, по данным на 1 августа, составила 65,2 млрд рублей против 64,2 млрд рублей на 1 июля, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, она выросла почти на 1,6%. Темпы роста ускорились в два раза: на 1 июля они составляли 0,8%, на 1 июня - 1,3%, на 1 мая - 1,5%.

По сравнению с августом 2025 года (62,9 млрд рублей) просроченная задолженность выросла на 3,7%.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

Просроченная задолженность производителей пищевой продукции, включая напитки, и табака на 1 августа выросла до 58 млрд рублей с 55,4 млрд рублей на 1 июля и с 52,2 млрд рублей на 1 июня. На 1 августа 2025 года этот показатель составлял 50,2 млрд рублей.

Как следует из материалов, в июле кредитование сельского хозяйства снизилось до 128,3 млрд рублей со 144,9 млрд рублей в июне (113,6 млрд рублей в мае и 142,6 млрд рублей в апреле). Но июльский показатель этого года был выше, чем в июле 2025 года, когда он составил 116,9 млрд рублей.

Кредитование производителей пищевых продуктов, включая напитки, и табака в июле выросло до 172,1 млрд рублей со 163,6 млрд рублей в июне и со 122,2 млрд рублей в мае. В июле 2025 года эти отрасли привлекли кредитов на 135,7 млрд рублей.

В целом задолженность сельского хозяйства по кредитам на 1 августа составила 3 трлн 228,2 млрд рублей против 3 трлн 099,9 млрд рублей на 1 июля этого года и 3 трлн 085,7 млрд рублей на 1 августа 2025 года. Задолженность пищепрома выросла до 2 трлн 277,9 млрд рублей с 2 трлн 105,8 млрд рублей на 1 июля и 1 трлн 957,3 млрд рублей на 1 августа 2025 года.

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