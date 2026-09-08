Рынок акций РФ завершил вторник слабым ростом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером растерял большую часть дневного роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками на ожиданиях прогресса в переговорном треке по украинскому урегулированию после прошедших в выходные дни встреч переговорщиков из США с Кремлем и Киевом; фактором поддержки выступила высокая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется у $97,5 за баррель после взлета днем выше $99,4) из-за новой эскалации конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2275 пунктов после дневного скачка выше рубежа 2300 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2274,08 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2305,28 пункта), индекс РТС - 828,45 пункта (+0,04%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги "Татнефти" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,9%), "АЛРОСА" (+2,8%), но просели акции "ММК" (-3,3%), "Северстали" (-2,7%), "ФосАгро" (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 сентября, составил 86,473 руб. (+28,21 копейки).

Также подорожали во вторник акции "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Норникеля" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), бумаги "Полюса" (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2%), "Транснефти" (-2%), "ВК" (-1,5%), МКПАО "Яндекс" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Т-Технологии" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%), "Корп центра ИКС 5" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи во вторник продемонстрировал повышенную волатильность, превысив днем 2300 пунктов, а к вечеру откатившись ниже 2280 пунктов. Позитивные геополитические новости об украинском урегулировании пока не получили существенного развития, новые сообщения затрагивают в основном итоги прошедших контактов на высшем уровне. При этом внешнеполитический новостной фон остается напряженным.

В результате слабоположительную динамику к вечеру показал в основном нефтегазовый сектор. В среду, 9 сентября, ожидается выход финрезультатов Сбера по РСБУ за 8 месяцев 2026 года, а "Яндекс" проведет собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года (110 руб./акция), напомнил Федосов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, индекс МосБиржи в течение торгов во вторник превышал 2300 пунктов, но закрепиться над этим круглым уровнем не удалось - к вечеру индикатор откатился от достигнутых вершин в рамках коррекции.

Фактор геополитики пока выступает основным драйвером восходящей динамики российских акций. К проявленному всеми сторонами сдержанному оптимизму по итогам недавнего визита представителей США в Москву и Киев во вторник добавились обнадеживающие заявления российских официальных лиц. Глава МИД РФ Лавров отметил, что позиция США по Украине вызывает готовность российской стороны продолжать разговаривать с Вашингтоном. Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Москва рассчитывает на возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине.

Резкая просадка российского рынка могла быть спровоцирована фиксацией прибыли спекулятивно настроенными участниками на фоне информации о телефонном разговоре президентов России и США, который состоялся по итогам недавних визитов представителей Трампа в Москву и Киев. Российский лидер обозначил шаги, которые могли бы сделать США для скорейшего завершения военных действий на Украине. Таким образом, сохраняются признаки продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию, что поддерживает на рынке сдержанный геополитический оптимизм. Поэтому, если информационный фон, связанный с геополитикой, не ухудшится, индекс МосБиржи способен уже в ближайшие дни попытаться преодолеть сопротивление в виде 2-месячного максимума, установленного в середине августа около отметки 2336 пунктов. Скорее всего, в среду фондовый индикатор будет находиться в диапазоне 2270-2330 пунктов, считает Бабин.

Повлиять на динамику акций и облигаций в среду способны очередные данные Росстата по инфляции. Если она продолжит ускоряться, это может оказать давление на котировки номинированных в рублях ценных бумаг, поскольку увеличит вероятность паузы в снижении ключевой ставки на пятничном заседании Банка России, а также ужесточения его риторики относительно будущей денежно-кредитной политики, заключил представитель "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, оптимистичный настрой "быков" во вторник поддерживался в основном итогами визита в Москву американских переговорщиков, а также высокими ценами на нефть. К концу дня СМИ сообщили о телефонном разговоре президентов России и США, что усилило активность покупателей. Заявления из Кремля о том, что Трамп в ходе разговора с российским президентом рассказал о своем интересе к "прорыву" в решении украинского вопроса до завершения своего президентского срока (то есть до начала 2029 года), видимо, вдохновило часть инвесторов на покупки, несмотря на то, что, судя по этому заявлению, реально "прорыва" в украинском конфликте в самое ближайшее время можно не ожидать.

В целом оптимистичные настроения остаются сдержанными, в основном из-за негативного новостного фона от некоторых эмитентов, которые либо объявили о будущем делистинге акций, либо им может угрожать дефолт. Фондовому рынку, тем не менее, оказывает поддержку слабый рубль вкупе с растущими ценами на нефть, поэтому индекс МосБиржи постепенно движется к области 2300-2350 пунктов.

"Согласно нашим оценкам, завтра индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 2250-2350 пунктов", - заключила Мильчакова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 74,15 млрд рублей (из них 9,59 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,95 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).