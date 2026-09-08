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Рубль во вторник уверенно вырос в паре с юанем на фоне геополитического позитива

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне позитивных новостей геополитического характера и повышения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,7565 руб., что на 13,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 9 сентября на 28,21 копейки, до 86,473 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,78 копейки, до 100,4989 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам поездок представителей главы Белого дома в Москву и Киев, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, "разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным". Ушаков отметил, что разговор носил конфиденциальный характер, поэтому он не может раскрыть многие важные детали и нюансы.

"Рубль открылся вниз к юаню, который немного не дошел до уровня 13 руб. Однако вскоре российская валюта стала активно возвращать утраченные позиции и вышла в хороший плюс. Таким образом, можно говорить о формировании у нас определенного рыночного равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Улучшение геополитической обстановки способствует выходу из инвалюты тех, кто ее использовал в качестве актива, защищающего от рисков, связанных с геополитикой. Это пока компенсирует ограниченность притока валютной выручки от экспорта, остающегося под давлением санкций и геополитики, а также относительно высокий уровень импорта. Поэтому на краткосрочном горизонте пока остается актуальным обозначенный вчера сценарий консолидации пары CNY/RUB в недельном диапазоне 12,7-13 руб. На старте торгов котировки приближались к его верхней границе, а уже в середине сессии находились недалеко от нижней", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть замедлили подъем вечером во вторник, но продолжают расти на опасениях перебоев поставок с Ближнего Востока.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дорожают на 0,48% до $97,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,87% до $92,28 за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость контрактов на Brent поднималась до $99,46 за баррель, максимума с 24 июля, на WTI - до $94,73 за баррель, максимума с 8 июня, отмечает Reuters.

Поддержку котировкам оказывают недавние заявления секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, который пригрозил Штатам "экономической войной" и заявил, что Иран атаковал американские корабли новыми ракетами. Ранее в МИД страны заявили, что обладают законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

Во вторник СМИ написали об атаках на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Удары, нанесенные йеменскими хуситами, привели к пожарам на нефтяных объектах, их работа была приостановлена, сообщило впоследствии министерство энергетики.

Банк России во вторник, 8 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 6,413 трлн рублей) в среднем по ставке 14,04% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 1 сентября, ЦБ разместил 5,31 трлн рублей (при лимите 5,31 трлн рублей и спросе 7,053 трлн рублей) в среднем по ставке 14,07% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 800 млн рублей при лимите 800 млн рублей и спросе 2,2 трлн рублей в среднем по ставке 14,4% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка лишь слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 5 базисных пунктов - до 14,01% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник поднялась на 1 базисный пункт - до 13,93% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,28% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 14,79% годовых.

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