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В ОАК назвали Северную Африку стратегическим регионом для продвижения разработок

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Северная Африка, в частности Египет, имеет стратегическое значение для продвижения российской авиатехники, передовых авиационных разработок, заявил первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой в ходе международного авиакосмического салона El Alamein Airshow в Египте.

"Выставка достаточно молодая, проводится всего второй раз, но этот регион для нас является стратегическим, как египетские партнеры, так и весь Север Африки. Поэтому мы исторически представляем здесь свои передовые разработки", - сказал Ярковой, чьи слова привели в ОАК.

Он отметил, что работа над улучшением характеристик истребителя пятого поколения Су-57 идет непрерывно, вносятся изменения как в сам самолет, так и в применяемые им средства поражения.

"В частности, линейка С-71, которую мы впервые представляем на мировом рынке, - это система доставки авиационных бомб и средств поражения различного назначения, различного функционала, размерности. Она работает вместе с самолетом Су-57 и отличается низкой заметностью, высокой дальностью применения, точностью", - сказал первый замглавы ОАК.

Ранее в ОАК заявили о повышении спроса на российскую авиатехнику в странах Африки и Ближнего Востока. "Интерес в мире в целом, в странах Африки и на Ближнем Востоке в частности, существенно повысился в результате успешного применения самолетов в реальных боевых условиях", - сообщили в пресс-службе ОАК.

На выставке в Египте ОАК представляет самолет Су-57Э, впервые демонстрирует платформы для доставки боевой части С-71М и авиационной бомбы С-71К для истребителей пятого поколения. Также впервые в регионе ОАК представляет модернизированный учебно-боевой самолет (УБС) Як-130М с расширенными боевыми возможностями.

Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 проходит на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября.

ОАК Сергей Ярковой
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