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Goldman Sachs, Citi и Barclays ждут нового повышения ставок ЕЦБ в декабре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь повысит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов в декабре для того, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к целевым 2%, прогнозируют аналитики банков Goldman Sachs, Citigroup и Barclays.

При этом эксперты Citi ждут еще одного подъема ставок в марте 2027 года.

"Чем дольше инфляция остается высокой, тем выше риски, что она станет эндогенной", - написали экономисты Citi.

Накануне ЕЦБ повысил все три основные процентные ставки на 25 б.п. Ключевая ставка по депозитам теперь составляет 2,5%. Центробанк подтвердил прогноз, согласно которому в текущем году потребительские цены в еврозоне вырастут на 3%. При этом прогноз инфляции на 2027 год был повышен до 2,5% с 2,3%, на 2028 год - до 2,1% с 2%.

По предварительным данным, потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 3,3% в годовом выражении после роста на 2,9% в июле. Таким образом, инфляция обновила максимум с сентября 2023 года. Стоимость энергоносителей в валютном блоке в августе подскочила на 14,3% после подъема на 10,3% в июле.

Нефть в пятницу торгуется у $104 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Участники рынка пока не видят сигналов скорого завершения конфликта.

Barclays Citigroup Goldman Sachs ЕЦБ
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