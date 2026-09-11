Эксперт оценила в 78% долю продовольственной пшеницы в урожае-2026

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы в урожае этого года в РФ составляет 78%.

"Первые данные мониторинга качества пшеницы по России: 31% - это пшеница третьего класса, с высокой клейковиной, с достойной натурой, с отличной стекловидностью. 47% - пшеница четвертого класса, 22% - зерно непродовольственной кондиции", - сообщила директор Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" (Барнаул, "Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса", подведомственен Россельхознадзору) Мария Шостак на форуме "Зерно Сибири" в Барнауле в пятницу.

Таким образом, доля продовольственной пшеницы составляет 78%.

При этом она отметила высокое качество зерна в Сибири, прежде всего в Алтайском крае. "Алтайский край на первом месте по качеству зерна в Сибири. Здесь существенно выросла доля пшеницы 1-4 классов. В Западной Кулунде, к примеру, 93% пшеницы - третьего класса. Это уникальные цифры", - сказала она.

"Средневзвешенный показатель клейковины у сибирского зерна - 24,5%. На сегодняшнюю дату мониторинга пшеницы такого также нет нигде в РФ", - отметила эксперт.

Говоря о качестве пшеницы в других округах, Шостак сообщила, что на Урале "зерно неплохого качества". У южных и центральных регионов средние показатели.

Шостак также сообщила, что в последнее время несколько импортеров пшеницы повысили требования к качеству ввозимого зерна, в частности, так называемый "пестицидный порог". Речь идет о количестве различных пестицидных препаратов, на остаточные количества которых необходимо исследовать продукцию, чтобы поставлять ее в конкретную страну. У Турции он, к примеру, составляет 255 пестицидов, у Китая - 230, у Казахстана - 135 пестицидов. "При подготовке партий зерна на экспорт необходимо предварительно посмотреть "пестицидный порог", качественные характеристики, для того чтобы быть спокойным", - отметила она.

По ее словам, больше всего фитосанитарных барьеров, с учетом требований по микотоксинам и сорнякам, у Китая. Однако перспективы расширения поставок зерна и зернопродукции на его рынок есть. "Китай охотно интересуется и смотрит в сторону нашего ячменя, овса, гороха. Лен, пшеничная мука также представляют интерес для этой страны", - сказала она, не исключив, что в ближайшее время могут начаться поставки алтайских отрубей на китайский рынок.

Шостак также сообщила, что в Казахстан отправляются чечевица, соя, гороховая, гречневая и манная крупы. У Ирана и Афганистана традиционный спрос на алтайскую чечевицу, овсяные хлопья.

Форум "Зерно Сибири" объединил около 170 участников из разных регионов России, Казахстана, Южной Кореи. Форум проходит в Алтайском крае в пятый раз.