Лукашенко заявил о возобновлении поставок белорусского хлоркалия в США

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Возобновлена поставка белорусских калийных удобрений в США, сообщил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Хотите у нас калийные удобрения (если хотите закупать) - пожалуйста. Мы сразу не можем (поставить большие объемы - ИФ). Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить (завтра точно закончим загрузку) - забирайте", - добавил он.

"Но должок верните. $43-44 млн наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги", - отметил белорусский президент.

Как сообщалось, 19 марта после проведенных в Минске переговоров с президентом Белоруссии спецпосланник президента США Джон Коул сообщил об исключении из всех инициированных Штатами санкционных списков "Беларуськалия" и его трейдера - "Белорусской калийной компании" (БКК). США ввели санкции в отношении "Беларуськалия" в августе 2021 года.

Вместе с тем, европейские санкции остаются в силе. ЕС ввел секторальные санкции против калийной отрасли Белоруссии в июне 2021 года, а впоследствии - и против "Беларуськалия" и его трейдера.

"Беларуськалий" является крупнейшим производителем хлоркалия в Белоруссии. До введения западных санкций предприятие экспортировало 10-11 млн тонн хлоркалия в год через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышала 20%. В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.