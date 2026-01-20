Поиск

Лукашенко заявил о готовности США покупать белорусский хлоркалий

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США заинтересованы в импорте белорусских калийных удобрений, со своей стороны Минск готов закупить американские двигатели, заявил на Минском моторном заводе руководству предприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. А что может Беларусь купить в США? Вот мы (США - ИФ) готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?" - пересказал он.

По его словам, предложения США по поставкам в Белоруссию связаны с тем, что "Трамп же хороший экономист, по крайней мере, чтобы был баланс (в торговле - ИФ)".

"Я так подумал, наверное, мы не очень много закупаем. Но когда посмотрели - там целая "простыня" (перечень товаров, которые Белоруссия может закупать в США - ИФ). Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - добавил Лукашенко.

По его словам, он готов обсуждать с США перспективы совместного производства двигателей на ММЗ. "Поэтому нам надо, чтобы это все (двигатели и моторы - ИФ) делал ты. Можешь с американцами. Я могу с ними переговорить в этом плане", - сказал Лукашенко, обращаясь к руководству предприятия.

США в декабре 2025 года отменили введенные в августе 2021 года санкции в отношении белорусского хлоркалия и его производителя ОАО "Беларуськалий".

