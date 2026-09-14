РСТ сообщил о росте спроса на туры в Узбекистан этой осенью

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на осенние туры в Узбекистан у ряда туроператоров превышает прошлогодние показатели, наиболее популярны экскурсионные маршруты и короткие сити-туры, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Экскурсионные туры в Узбекистан на сентябрь-ноябрь бронируют ежедневно, спрос год к году вырос на 15%, осень продается стабильно. Популярны и классические маршруты, и короткие туры. Цена - ключевой фактор, поэтому наиболее востребованы сбалансированные по стоимости и насыщенности программы", - сказала директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

По ее словам, часто Узбекистан сочетают с посещением Казахстана, Киргизии и Таджикистана, однако комбинированные туры c соседними республиками пользуются меньшим спросом из-за высокой стоимости.

Стоимость наиболее популярных туров в Узбекистан начинается от 47 тысяч рублей на человека без перелета. Трехдневная поездка обойдется почти в 22 тысяч рублей с человека без перелета.

Из России в Узбекистан летают и местные авиакомпании, и российские. Стоимость билета на Centrum Ai, Qanot Sharq составляет порядка 19-20 тысяч рублей, на Uzbekistan Airways - от 23 тысяч. Билеты на рейсы "Победы" - 26,8 тысячи, "Аэрофлота" - 28,2 тысячи, "Уральских авиалиний" - 29 тысяч рублей.

"Ожидаем, что спрос будет высоким всю осень. Рассчитываем на дальнейший рост турпотока и увеличение продаж по сравнению с прошлым годом, так как новые короткие программы и сити-туры привлекут дополнительную аудиторию, а классические маршруты сохранят свою популярность", - сказала Домостроева.

В "Алеане" бронирования Узбекистана выросли на 65% по сравнению с прошлой осенью.

По словам замдиректора компании Оксаны Булах, на показателях сказалось увеличение ассортимента по направлению, а также расширение гостиничной базы за последние годы.

"Отмечу также расширение географии вылетов. Увеличивается количество прямых рейсов, появляются новые полетные программы. Например, Centrum Air запустила рейсы, связывающие Ташкент с Екатеринбургом, Уфой и Пермью. Развивается событийный туризм", - сказала эксперт.

По данным компании, в общем объеме бронирований экскурсионных туров доля Узбекистана на осень составляет 14%: это одно из наиболее востребованных направлений наряду с Белоруссией, Санкт-Петербургом, Калининградской областью.

"Стоимость экскурсионных туров в Узбекистан за год подросла на 5-10%. Тур на пять дней без учета транспортных расходов обойдется от 76,8 тысячи рублей на двоих, на неделю - от 100,9 тысячи", - добавила Булах.

Основной спрос по-прежнему приходится на классические экскурсионные туры: 7-8-дневные программы, включающие достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а также знакомство с гастрономией региона.