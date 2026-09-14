НПФ "Благосостояние" заказал прединвестиционный анализ НПФа ВТБ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - НПФ "Благосостояние" заключил договор на консультационные услуги по прединвестиционному финансовому и налоговому анализу АО "НПФ ВТБ Пенсионный фонд", сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дата заключения договора - 8 сентября, срок исполнения - до конца октября 2026 года, цена составляет 6,7 млн рублей.

В материалах закупки цель проведения анализа не указана.

Информация о заключении договора появилась после активизации этим летом обсуждений возможности создания объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным структурам. Эту идею в начале июня озвучил глава ВЭБа Игорь Шувалов, заявив, что пока обсуждается участие в проекте ВЭБа и ВТБ. Соответствующий законопроект, по словам Шувалова, разрабатывается правительством и госкорпорацией. "И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем "молчунами"", - сказал председатель ВЭБа.

Глава ВТБ Андрей Костин также подтверждал факт обсуждений объединенного пенсионного фонда. "Мы, действительно, хотели бы объединить, потому что у ВЭБа есть одна проблема: у него нет сети для такой работы, но есть пенсионеры. Поэтому мы обсуждаем эту тему, хотели бы в целом работать вместе. Процесс идет, но там требуется определённое согласование", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026 в июне.

Активы НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" на конец полугодия, по данным ЦБ, составляли 1,36 трлн рублей, НПФ "Благосостояние" - 720 млрд рублей, пенсионные резервы - соответственно 300,9 млрд и 686,4 млрд рублей. ВЭБ в 2019 году приобрел блокирующий пакет "Благосостояния", став на тот момент одним из его крупнейших совладельцев вместе с Газпромбанком и РЖД. Информация об актуальной структуре владения не раскрывается.

Помимо этого, ВЭБ на сегодняшний день управляет средствами свыше 36,5 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении "ВЭБа.РФ\3 также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей государственной управляющей компании. Совокупная стоимость активов в портфелях накоплений ВЭБа по итогам первого полугодия 2026 года достигла 2,98 трлн рублей.

В последние несколько лет ВЭБ активно предлагает правительству и ЦБ обсудить различные варианты более активного вовлечения пенсионных накоплений в экономику.

Так, летом 2024 года Шувалов говорил, что в периметре ВЭБа может появиться НПФ, поднадзорный ЦБ. В декабре того же года глава госкорпорации сообщил, что ВЭБ будет просить о специальном регулировании со стороны Центрального банка, "чтобы работать с пенсионными накоплениями".

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя в июне выступление главы ВЭБа, отмечал, что пенсионные деньги "молчунов" могли бы работать как долгосрочные сбережения.

"Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и "молчунов", могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан", - пояснил Силуанов.

Он напомнил, что сейчас некоторые "молчуны" даже не знают, что у них есть деньги, которые ранее были зачислены как пенсионные накопления и которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом. "А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами", - подчеркнул Силуанов.

По данным источника "Интерфакса", уже после этого, в июле, Силуанов проводил совещание о подготовке законопроекта о переводе средств пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений.