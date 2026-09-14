GM организует разработку аккумуляторов в США для снижения зависимости от Китая

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. В компании полагают, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников.

"Мы выстраиваем цепочку поставок таким образом, чтобы через два-три года она была полностью локализована внутри страны, - сообщил CNBC вице-президент GM по вопросам аккумуляторных технологий и устойчивого развития Курт Келти. - Именно к этому мы стремимся: выйти на рынок, имея надежный внутренний источник компонентов".

Он прежде всего говорит об аккумуляторных ячейках, которые автопроизводитель планирует использовать в системах накопления энергии (ESS) - стационарных устройствах для жилых домов и предприятий, в том числе для дата-центров. Однако GM планирует уделять такое же внимание производству ячеек и для своих будущих электромобилей.

В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионных аккумуляторов. Цель проекта - снизить потребность в материалах, рынок которых контролирует Китай (например, литий и сульфат железа), и перейти на аккумуляторы отечественного производства, в которых используются более доступные в США материалы, такие как натрий, получаемый из кальцинированной соды.

Недавно другой американский автопроизводитель Ford Motor столкнулся с критикой со стороны администрации президента США Дональда Трампа из-за связей с китайскими компаниями, в том числе в сфере производства аккумуляторных ячеек.

Большинство аккумуляторных ячеек сегодня производится с использованием сырья из КНР. По данным Международного энергетического агентства, Китай выпускает около 85% мирового объема активных катодных материалов и более 90% активных анодных материалов для аккумуляторов электромобилей, контролируя тем самым 80% рынка производства самих аккумуляторов.