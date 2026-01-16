Ford планирует закупать аккумуляторы у BYD для производства машин за пределами США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor ведет переговоры с китайской BYD Co. о закупках батарей для гибридных автомобилей, производимых за пределами США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, BYD является одним из нескольких возможных партнеров.

Ford закупает аккумуляторы у BYD для своих китайских СП с 2020 года. Также автопроизводитель приобретает батареи у китайской Contemporary Amperex Technology Co. Большинство гибридных автомобилей Ford, продаваемых в США, производятся на заводах в Северной Америке, при этом небольшая часть импортируется из других стран.

"Мы не комментируем слухи и домыслы о нашем бизнесе", - заявил представитель Ford, добавив, что компания "разговаривает со многими фирмами много о чем".

Сообщения о возможном партнерстве с BYD вызвали критику со стороны властей США.

Ford "должен сотрудничать с нашими союзниками, а не с соперниками", заявил член Палаты представителей Конгресса от штата Мичиган Джон Мунелаар.

По итогам минувшего года BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав Tesla.

Акции Ford в четверг подешевели на 0,2%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 17,6% до $55 млрд.