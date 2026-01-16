Поиск

Ford планирует закупать аккумуляторы у BYD для производства машин за пределами США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor ведет переговоры с китайской BYD Co. о закупках батарей для гибридных автомобилей, производимых за пределами США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, BYD является одним из нескольких возможных партнеров.

Ford закупает аккумуляторы у BYD для своих китайских СП с 2020 года. Также автопроизводитель приобретает батареи у китайской Contemporary Amperex Technology Co. Большинство гибридных автомобилей Ford, продаваемых в США, производятся на заводах в Северной Америке, при этом небольшая часть импортируется из других стран.

"Мы не комментируем слухи и домыслы о нашем бизнесе", - заявил представитель Ford, добавив, что компания "разговаривает со многими фирмами много о чем".

Сообщения о возможном партнерстве с BYD вызвали критику со стороны властей США.

Ford "должен сотрудничать с нашими союзниками, а не с соперниками", заявил член Палаты представителей Конгресса от штата Мичиган Джон Мунелаар.

По итогам минувшего года BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав Tesla.

Акции Ford в четверг подешевели на 0,2%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 17,6% до $55 млрд.

Ford BYD США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

 Лукашенко подписал указ о криптобанках в Белоруссии

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });