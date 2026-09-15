Поиск

Рубль утром понижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль понижается, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,594 руб. (+2,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка анализируют новости на тему санкций.

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал вынесение на рассмотрение палатой законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Таким образом, законопроект будет вынесен на рассмотрение полным составом палаты.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники писал, что голосование по законопроекту об антироссийских санкциях может состояться уже на текущей неделе. Этим летом законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд по сравнению с $2,2 млрд в июле, следует из материалов ЦБ РФ. Этот показатель находится на уровне продаж марта 2026 года (тоже $2,4 млрд).

Нефинансовые компании в августе сократили продажу валюты на 15,3% - до $18,8 млрд по сравнению с $22,2 млрд в июле (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $19,4 млрд).

"Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - отмечает Банк России.

Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе вырос на 7,4% - до 1,1 трлн рублей (немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев).

ЦБ отмечает, что в августе рост курсов иностранных валют к рублю сопровождался повышенной волатильностью на валютном рынке, однако по итогам месяца они остались в пределах диапазона колебаний, наблюдавшегося в 2025-2026 годах.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются утром во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по Москве торгуются по $107,4 за баррель, на 1,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,81%, до $103,22 за баррель.

Повышательное давление на нефтяные цены оказывают опасения по поводу перебоев в поставках, усилившиеся на фоне сообщений о новых атаках хуситов на объекты Саудовской Аравии.

Ранее после атак с применением дронов Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток-Запад", который использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $107,44 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Индексы США снизились по итогам торгов

 Индексы США снизились по итогам торгов

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Физлица владеют более 90% дефолтных бондов "ЕвроТранса"

Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030 году до 50 млн тонн в год

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

 Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

 Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд

Нефинансовые российские компании в августе сократили продажу валюты до $18,8 млрд

Индекс МосБиржи обновил трехмесячный пик на заявлениях Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11753 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3717 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов