Рубль утром понижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль понижается, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,594 руб. (+2,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка анализируют новости на тему санкций.

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал вынесение на рассмотрение палатой законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Таким образом, законопроект будет вынесен на рассмотрение полным составом палаты.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники писал, что голосование по законопроекту об антироссийских санкциях может состояться уже на текущей неделе. Этим летом законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.

Крупнейшие экспортеры в августе увеличили продажу валюты до $2,4 млрд по сравнению с $2,2 млрд в июле, следует из материалов ЦБ РФ. Этот показатель находится на уровне продаж марта 2026 года (тоже $2,4 млрд).

Нефинансовые компании в августе сократили продажу валюты на 15,3% - до $18,8 млрд по сравнению с $22,2 млрд в июле (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $19,4 млрд).

"Снижение продаж, помимо прочего, было связано с выплатой долгов рядом экспортеров", - отмечает Банк России.

Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в августе вырос на 7,4% - до 1,1 трлн рублей (немного ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев).

ЦБ отмечает, что в августе рост курсов иностранных валют к рублю сопровождался повышенной волатильностью на валютном рынке, однако по итогам месяца они остались в пределах диапазона колебаний, наблюдавшегося в 2025-2026 годах.

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются утром во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по Москве торгуются по $107,4 за баррель, на 1,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,81%, до $103,22 за баррель.

Повышательное давление на нефтяные цены оказывают опасения по поводу перебоев в поставках, усилившиеся на фоне сообщений о новых атаках хуситов на объекты Саудовской Аравии.

Ранее после атак с применением дронов Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток-Запад", который использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.