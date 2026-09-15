ЦБ пока не видит значимого замедления корпоративного кредитования

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России пока не наблюдает значимого замедления кредитования юридических лиц, заявил на форуме РБК Capital Markets директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"В целом значимого замедления корпоративного кредитования пока не наблюдается. Но надо понимать, что, в принципе, сезонно в августе всегда достаточно высокая кредитная активность, поэтому нужно будет посмотреть на поправку, связанную с сезонной волной", - сказал он.