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ЦБ пока не видит значимого замедления корпоративного кредитования

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России пока не наблюдает значимого замедления кредитования юридических лиц, заявил на форуме РБК Capital Markets директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"В целом значимого замедления корпоративного кредитования пока не наблюдается. Но надо понимать, что, в принципе, сезонно в августе всегда достаточно высокая кредитная активность, поэтому нужно будет посмотреть на поправку, связанную с сезонной волной", - сказал он.

Андрей Ганган Банк России ЦБ РФ
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