Кредитная активность в последние месяцы была повышенной прежде всего из-за корпоративного сегмента

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кредитная активность в последние месяцы была повышенной в первую очередь за счет корпоративного сегмента, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров, сохранившего ключевую ставку на уровне 14%.

Портфель розничных кредитов рос достаточно умеренно. Склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась, но остается высокой, отмечает регулятор.

Денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка.

"С учетом динамики ожиданий будущей инфляции, в целом жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - сказано в сообщении ЦБ.