Россия увеличила выручку от экспорта рыбы в Южную Корею на 10%

Показатель вырос за счет роста цен

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия за восемь месяцев 2026о года экспортировала в Южную Корею рыбной продукции на $646 млн, что на 10% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки снизились на 9%, до 163,6 тысячи тонн, сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по итогам анализа данных южнокорейской таможенной статистики.

Рост экспортной выручки обеспечен увеличением средней стоимости продукции и изменением структуры поставок: средняя стоимость выросла примерно на 21% - с $3270 до $3950 за тонну, говорится в сообщении.

Одним из ключевых товаров российского экспорта остается минтай. Его поставки сократились на 11% по объему (до 83,5 тысяч тонн против 94,1 тысячи тонн годом ранее), при этом стоимость выросла на 5,8% (со $126,7 млн до $134 млн). Средняя цена килограмма минтая увеличилась примерно на 19% - с $1,35 до $1,6.

В "минтаевом секторе" произошел заметный сдвиг в сторону продукции глубокой переработки. Экспорт мороженого минтая снизился на 19% (до 61,5 тыс. тонн) и на 6% (до $75,9 млн), тогда как поставки филе выросли на 28% (с 9,3 тысячи тонн до 11,9 тысячи тонн) и на 37% (с $23,5 млн до $32,3 млн). Экспорт фарша минтая (включая сурими) увеличился на 12% (с 9 тысяч тонн до 10,1 тысячи Тонн) и на 14% (с $22,6 млн до $25,8 млн).

Поставки мороженых крабов на южнокорейский рынок выросли на 36% - с 6,2 тысячи до 8,4 тысячи тонн, их стоимость увеличилась в 1,4 раза - с $80,1 млн до $112 млн.

Экспорт мороженой сельди стал больше в два раза - 15,4 тысячи тонн вместо 7,6 тысячи год назад, и в 2,5 раза увеличился по стоимости - с $6,5 млн до $16,1 млн. Средняя цена килограмма продукции выросла примерно на 21%.

Поставки филе тихоокеанского лосося сократились на 13%, до 145,8 тонн, но экспортная выручка выросла в 1,4 раза - с $350 тысяч до $490 тысяч, что связано с ростом средней стоимости продукции в 1,6 раза.