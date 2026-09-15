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ЕК поддержала инвестиции в 40 млн евро в финскую технологию малых модульных реакторов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о поддержке инвестиций Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 40 млн евро в финскую технологию малых модульных реакторов (ММР).

"При поддержке Европейской комиссии через программу InvestEU Европейский инвестиционный банк инвестирует до 40 млн евро в финскую компанию по ядерным технологиям Steady Energy, чтобы помочь ей разработать малый модульный реактор, предназначенный для обеспечения безуглеродным теплом городов и промышленности", - говорится в коммюнике.

В соответствии со стратегией Европейской комиссии по ММР от марта 2026 года эти инвестиции ЕИБ, первые в его истории инвестиций в технологию ММР, способствуют тому, чтобы первые в Европе ММР и усовершенствованные модульные реакторы (УМР) приступили к работе к началу 2030-х годов.

"Проект укрепит конкурентоспособность и лидерство ЕС в сфере технологий чистой энергетики, повысит энергетическую безопасность и поможет снизить зависимость от ископаемого топлива, одновременно расширяя доступ к недорогой энергии с нулевым углеродным следом", - заявили в Брюсселе.

Инвестиции ЕИБ позволят профинансировать исследования, испытания и лицензионную деятельность в Финляндии с 2026 по 2028 год.

Предполагается, что технология Steady Energy будет подключаться напрямую к сетям централизованного теплоснабжения, предлагая альтернативу теплу, производимому из угля, природного газа и биомассы.

ЕК уточняет, что в отличие от обычных атомных электростанций, эта технология предназначена для производства тепла, а не электроэнергии, "что снижает потери при преобразовании и позволяет подавать тепло напрямую в дома и на предприятия".

ЕИБ Финляндия Еврокомиссия Steady Energy
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