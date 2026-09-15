Банк России оценит пространство для снижения ставки при пересмотре прогноза в октябре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в ходе очередного прогнозного раунда в октябре оценит пространство для снижения ставки, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Банк России будет в октябре пересматривать свой прогноз, посмотрим. Сейчас июльский прогноз предполагал как неизменность до конца года ключевой ставки, так и ее небольшое снижение", - сказал он, отвечая на вопрос, появится пространство для снижения ставки в декабре, как считают некоторые аналитики, или раньше.

ЦБ в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, сопроводив решение нейтральным сигналом.

"В целом был широкий консенсус относительно сохранения нейтрального (сигнала на сентябрьском заседании - ИФ)", - отметил Ганган.

"Я скажу так, сигнал мы не меняли. То решение, которое было принято, укладывалось в июльский прогноз, поэтому выводы о том, что каким-то образом в явном виде изменился сигнал, это интерпретация в том числе аналитического сообщества", - подчеркнул он.

Ганган не ответил на вопрос, может ли ЦБ в октябре пересмотреть прогноз по инфляции на 2026 год с июльских 6-7%. Пока ситуация с инфляцией укладывается в базовый прогноз, подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, есть ли риски превышения инфляцией по итогам года верхней планки прогноза в 7%, глава департамента заявил: "Риски всегда есть. Мы это отмечаем, но это уже будет не базовый прогноз".

Динамику ВВП в третьем квартале Банк России оценивает как соответствующую его прогнозу.

Ганган также объяснил паузу в снижении ставки в сентябре необходимостью дополнительной оценки поступающих данных.

"Отчасти поэтому Центральный банк и взял паузу в сентябре, чтобы лучше понять, исходя из выходящих данных, идём мы по базовому сценарию, реализуются те ключевые предпосылки, которые были заложены на базовый прогноз или нет? Нам требуется дополнительная информация, которую мы активно проанализируем в октябре и, соответственно, актуализируем свой базовый прогноз", - заявил Ганган.