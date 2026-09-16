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Индонезия резко снизила минимальные цены на никелевую руду

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Индонезия, крупнейший производитель никеля с долей более 50%, резко снизила минимальные цены на низкосортную никелевую руду, используемые для расчета роялти, для поддержки местных производителей, испытывающих давление из-за роста цен на серу в результате войны между США и Ираном, сообщает Bloomberg.

Сера используется в качестве реагента в процессе HPAL (высокотемпературное кислотное выщелачивание, переработка низкосортной никелевой руды в никель class 1, который может храниться на складах LME, и в никель для аккумуляторов). Доля HPAL в выпуске никеля в Индонезии доходит до 30%. Из-за резкого роста цен на серу некоторые производители рассматривали возможность сокращения выпуска металла. В этом и будущем году Индонезия планирует значительный рост мощностей HPAL, что может усилить давление на цену никеля.

По расчетам Bloomberg, при новой формуле расчета цены минеральных ресурсов (mineral benchmark price) стоимость никелевой руды снизится почти вдвое.

Снижение минимальной цены означает резкий разворот в позиции индонезийских властей, которые в апреле изменили формулу расчета, что повысило себестоимость выпуска никеля в стране.

Цена никеля, реагируя на это изменение, во вторник упала на 2,3%, до $15,8 тысячи за тонну, что стало минимумом с конца 2025 года.

Индонезия LME Иран США HPAL
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