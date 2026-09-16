США в августе обновили рекорд поставок СПГ в Японию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Япония в августе 2026 года получила 4,99 млн тонн СПГ, что на 7% меньше, чем годом ранее, сообщило японский Минфин. С начала 2026 года суммарный импорт СПГ снижается на 4% - до 40,884 млн тонн.

Поставки американского СПГ за месяц выросли в 2,5 раза - до 1,016 млн тонн. Это максимальный объем за историю торговли двух стран. С начала года отгружено 3,726 млн тонн (+34%).

В августе 2026 в стране была погода на уровне климатической нормы (и на три градуса прохладнее, чем год назад), что помогло снизить нагрузку на энергетическую систему страны.

Также в отчетном месяце японские импортеры резко нарастили коммерческие запасы на 410 тысяч тонн до уровня, который в предыдущие годы достигался к началу зимы.

Поставки российского СПГ составили 382 тысячи тонн в августе, что почти равно прошлогоднему показателю. С начала 2026 года поставки снижаются на 8% - до 3,417 млн тонн. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Из охваченного военными действиями региона Ближнего Востока пришло лишь две партии (147 тысяч тонн), при том что годом ранее было 855 тысяч тонн.

Реэкспортных поставок газа из Китая в отчетном месяце японская сторона не регистрировала.