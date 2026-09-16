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В РСХБ оценили потенциал экспорта рыбы из РФ в страны БРИКС в $2 млрд в год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта рыбы из РФ в страны БРИКС на среднесрочную перспективу оценивается в $2 млрд в год. Такой прогноз представил управляющий директор центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин на Международном рыбопромышленном форуме в среду в Санкт-Петербурге.

"Возможности для роста экспорта есть. Есть у экспорта в Китай, Бразилию, ОАЭ, Индию, Индонезию, Египет и Иран. Этот потенциал оцениваем на уровне $2 млрд в год на среднесрочную перспективу. Это то, что страны БРИКС могут получить от РФ", - сказал он.

По словам Литяйкина, мировой импорт рыбы и морепродуктов по итогам 2025 года составил $200 млрд, из них $35 млрд пришлось на страны БРИКС.

Согласно его презентации, самым крупным покупателем этой продукции из стран объединения является Китай ($28,4 млрд). Импорт Бразилии составляет около $1,5 млрд, ОАЭ - $823 млн, Индии - $316 млн, Индонезии - $918 млн, Египта - $756 млн, Ирана - $10 млн. При этом около 8,5% импорта рыбы и морепрдуктов стран БРИКС+ обеспечивается Россией.

РСХБ Россельхозбанк БРИКС
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