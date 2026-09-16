РФ в январе-июле увеличила выручку от экспорта подсолнечного масла в Индию на 34,7%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле этого года экспортировала в Индию подсолнечного масла на $1,17 млрд, что на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($868,8 млн). Об этом сообщается в материалах министерства торговли и промышленности Индии.

В июле экспортная выручка выросла более чем в два раза до $120,2 млн с $54,1 млн годом ранее.

В натуральном выражении поставки за семь месяцев увеличились до 859 тыс. тонн с 730,4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В июле экспорт составил 85,6 тыс. тонн против 45,1 тыс. тонн годом ранее.

РФ также поставляет в Индию соевое масло. За семь месяцев экспорт составил 39,1 тыс. тонн (на $47,8 млн) против 122,6 тыс. тонн (на $133,3 млн) за аналогичный период прошлого года.

РФ сохраняет лидерство по поставкам подсолнечного масла в Индию и занимает значительное место в индийском импорте этой продукции. Вторым ее поставщиком на рынок Индии после РФ является Аргентина.

Как сообщалось, в 2025 году РФ поставила на индийский рынок 1 млн 298 тыс. тонн подсолнечного масла, что на треть меньше, чем в 2024 году (1 млн 923 тыс. тонн). Экспортная выручка снизилась до $1,57 млрд с $1,89 млрд в 2024 году.

Всего в 2025 году Индия импортировала 2,89 млн тонн подсолнечного масла на $3,46 млрд против 3,74 млн тонн (на $3,7 млрд) за 2024 год.