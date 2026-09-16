Инфляция в РФ с 8 по 14 сентября составила 0,02%, годовая замедлилась до 6,27%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 8 по 14 сентября составил 0,02% после роста на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил в среду Росстат.

За период с начала месяца к 14 сентября цены выросли на 0,07%, с начала года - на 4,74%.

Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,24%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 8 по 14 сентября подешевела на 1,0% после снижения цен на 1,8% неделей ранее, в том числе капуста стала дешевле на 3,4%, картофель - на 3,1%, лук и морковь - на 2,8%, свекла - на 2,0% и яблоки - на 1,7%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 1,5%, огурцы и бананы - на 0,7%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,5%, крупа гречневая - на 0,8%, пшено - на 0,5%, свинина, маргарин, соль - на 0,4%.

Снизились цены на колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,3%, молоко ультрапастеризованное, макаронные изделия и печенье - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны, телевизоры и шампуни - на 0,8%.

Цены на бензин с 8 по 14 сентября поднялись на 0,36% после роста на 0,58% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,04%), на дизельное топливо снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 15,50% больше).

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 6,4%. Цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии сократилась на 1,6%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 14 сентября на уровне 6,24%. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 8 по 14 сентября 2026 года инфляция замедлилась до 0,02% (с 0,05% неделей ранее). На продовольственные товары цены практически не изменились (рост на 0,01% после снижения на 0,095 неделей ранее), в том числе продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 1,03% после снижения на 1,81%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,11% (после роста на 0,07% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,12% (с 0,37% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг снижение цен составило 0,17% (после снижения на 0,20% неделей ранее", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым, цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ в пятницу подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).