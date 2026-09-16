Закупка сельхозтехники в РФ за восемь месяцев просубсидирована на 6 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Объем реализации сельхозтехники в рамках программы субсидирования производителям скидок на её закупку составил за январь-август 2026 года 5,7 тыс. единиц, за этот период на программу было выделено 6 млрд рублей из 10 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете РФ на этот год, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по вопросам развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Совещание прошло под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ключевых производителей сельскохозяйственной техники и отраслевых ассоциаций.

"Участники обсудили текущую ситуацию в отрасли, реализацию крупнейших инвестиционных проектов, а также предложения по стимулированию инвестиционной деятельности. Мантуров подчеркнул необходимость дальнейшей активной работы по разработке и освоению новых видов техники, российских аналогов которой ранее не было представлено на рынке", - говорится в сообщении кабмина.

Правительство "в условиях сжатия рынка" планирует продлить на следующий год действие всех отраслевых мер стимулирования спроса, а также запустить новые и увеличить финансирование НИОКР.

"Особое внимание будет уделяться инструментам, направленным на поддержку разработки новых видов сельхозмашин и оборудования и модернизации действующих моделей. В частности, планируется нарастить объёмы субсидирования НИОКР, запустить программу "доращивания" комплектующих", - сообщается в пресс-релизе.