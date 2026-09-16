Поиск

Закупка сельхозтехники в РФ за восемь месяцев просубсидирована на 6 млрд рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Объем реализации сельхозтехники в рамках программы субсидирования производителям скидок на её закупку составил за январь-август 2026 года 5,7 тыс. единиц, за этот период на программу было выделено 6 млрд рублей из 10 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете РФ на этот год, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по вопросам развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

Совещание прошло под председательством первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ключевых производителей сельскохозяйственной техники и отраслевых ассоциаций.

"Участники обсудили текущую ситуацию в отрасли, реализацию крупнейших инвестиционных проектов, а также предложения по стимулированию инвестиционной деятельности. Мантуров подчеркнул необходимость дальнейшей активной работы по разработке и освоению новых видов техники, российских аналогов которой ранее не было представлено на рынке", - говорится в сообщении кабмина.

Правительство "в условиях сжатия рынка" планирует продлить на следующий год действие всех отраслевых мер стимулирования спроса, а также запустить новые и увеличить финансирование НИОКР.

"Особое внимание будет уделяться инструментам, направленным на поддержку разработки новых видов сельхозмашин и оборудования и модернизации действующих моделей. В частности, планируется нарастить объёмы субсидирования НИОКР, запустить программу "доращивания" комплектующих", - сообщается в пресс-релизе.

Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

 ФРС повысила ключевую ставку впервые за три года

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

 Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

 Нобелевский лауреат Майкл Кремер назначен главным экономистом Всемирного банка

Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

 Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п., приблизив к верхней границе прогноза ЦБ в 7%

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

"СовЭкон" прогнозирует в июле-сентябре минимальный с 2010 года экспорт пшеницы

ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

 ЦБ РФ возобновит снижение ставки, убедившись в развороте инфляционных процессов

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов