Рынки акций Европы выросли в среду

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги среды ростом.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,46% - до 637,09 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,28%, германский DAX - 0,53%, французский CAC 40 - 0,62%, итальянский FTSE MIB - 0,8%, испанский IBEX 35 - 0,41%.

Участники рынков ждали итогов заседания Федеральной резервной системы США, прогнозируя повышение ключевой ставки американским ЦБ впервые за три года. В четверг пройдет заседание Банка Англии, который, как полагают аналитики, сохранит ставку без изменений.

Как показали опубликованные в среду данные, годовая потребительская инфляция в Великобритании в августе ускорилась до максимальных за пять месяцев 3,1% с 2,9% в июле. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в еврозоне в июле не изменилось относительно того же месяца прошлого года и снизилось на 0,1% к июню. Эксперты ожидали сокращения первого показателя на 0,1%, второго - на 0,2%.

Поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть на новостях, что Саудовская Аравия планирует нарастить поставки через Оман. Ранее на этой неделе нефтяные фьючерсы сильно подорожали на сообщениях о приостановке работы саудовского нефтепровода "Восток-Запад", подвергшегося атаке с применением дронов. Этот трубопровод использовался для доставки нефти к порту Янбу на Красном море.

На этом фоне снизились котировки бумаг нефтепроизводителей, в том числе BP Plc - на 2,3%, Shell - на 2,1%, Eni - на 0,8%, TotalEnergies и Equinor - на 0,6%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала Barratt Redrow (+11,7%). Крупнейшая строительная компания Великобритании ухудшила прогноз по количеству домов, которые будут сданы в эксплуатацию в текущем финансовом году (завершится в июне 2027 года). При этом ее прибыль и ряд других показателей в минувшем фингоду превысили ожидания.

Акции других застройщиков также заметно поднялись в цене: Bellway - на 7,1%, Taylor Wimpey - на 5,9%, Persimmon - на 5,8%, Vistry - на 5,7%, Balfour Beatty - на 4,8%.

В плюсе закрылись представители полупроводниковой отрасли: ASM International нарастила капитализацию на 2,9%, STMicroelectronics - на 2,6%, BE Semiconductor Industries - на 1,4%, ASML - на 1,3%, Infineon Technologies - на 1,2%.

Котировки Babcock International выросли на 2,8% после того, как оборонная компания подтвердила прогноз на год.

Стоимость бумаг Air France-KLM повысилась на 1,4% после сообщений СМИ о готовности авиаперевозчика предложить властям Португалии пакет своих акций в рамках предложения о покупке доли в подлежащей приватизации португальской авиакомпании TAP.

Самое сильное падение в составе сводного индекса продемонстрировал французский автопроизводитель Renault (на 4,5%).

Другие автопроизводители тоже сократили рыночную стоимость, в том числе Stellantis - на 3,3%, Volkswagen - на 2,6%, Mercedes-Benz - на 2,6%, BMW AG - на 1,2%.