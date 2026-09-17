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Казахстан планирует добыть в 2027 году 96 млн тонн нефти

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти в Казахстане на 2027 год запланирован в объеме 96 млн тонн с ростом в последующих годах порядка 99-100 млн тонн, сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на пресс-конференции после презентации законопроекта "О республиканском бюджете на 2027-2029 годы" в курултае.

"В этом году мы закладывали 100,5 млн тонн, по факту выходит 96 млн тонн, на следующий год - 96 млн тонн с дальнейшим ростом порядка 99 и до 100 (млн тонн - ИФ) в последующие года", - сказал Амрин, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан", какая нефтедобыча заложена в проекте бюджета на 2027-2029 годы.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Казахстана на 2027 год заложена цена на нефть на уровне $70 за баррель, курс нацвалюты к доллару США - 480 тенге.

Минэнерго Казахстана несколько раз пересматривало прогноз добычи нефти на текущий год. Изначально ведомство прогнозировало добычу на 2026 год на уровне 100,5 млн тонн. Затем, по данным министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, этот прогноз был скорректирован до 98 млн тонн из-за атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе 2026 года и инцидента на крупном месторождении Тенгиз, где в начале года приостанавливали добычу после возгорания трансформаторов на электростанции. В конце августа глава Минэнерго сообщил, что прогноз на текущий год вновь пересмотрен в сторону снижения с 98 млн до 96 млн тонн из-за продолжавшихся атак дронов на КТК в течение года.

В 2025 году в Казахстане было добыто 99,6 млн тонн нефти.

Казахстан
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