Ozon запустил онлайн-платформу для поиска и аренды логистических объектов под свои нужды

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ozon объявил о запуске онлайн-платформы, с помощью которой арендодатели и застройщики могут предложить маркетплейсу свои услуги аренды или строительства логистических объектов.

Партнеры смогут подать заявку по объектам в любом регионе РФ, либо откликнуться на реализацию проектов с конкретными параметрами, которые публикует сам Ozon.

Для аренды Ozon рассматривает объекты от 5 тыс. кв. м, а при строительстве с нуля под передачу в аренду - от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м. Все операционные процессы и техническое оснащение складов Ozon будет обеспечивать самостоятельно. При заключении договора, арендные платежи будут выплачиваться ежемесячно с ежегодной индексацией.

На платформе уже есть девять заявок для потенциальной аренды готовых объектов, к примеру, в Брянской, Владимирской, Иркутской областях и других регионах. Также есть заявки на строительство к 2028 году объектов в семи субъектах Федерации, включая Самарскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Дагестан и другие.

"Привлечение арендодателей через собственную платформу повысит эффективность и скорость поиска новых объектов для Ozon. Партнеры с помощью сервиса смогут внести свой объект в базу маркетплейса один раз и не отслеживать тендерные закупки в конкретных регионах", - отметили в компании.

В дальнейшем через платформу Ozon также планирует привлекать профессиональных операторов сторонней логистики (3PL-партнеров), которые будут самостоятельно принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также обрабатывать возвраты. Отдельные объекты также будут принимать поставки у продавцов и передавать их для размещения в логистических центрах компании в других регионах.

Начиная с 22 августа в результате атак БПЛА пострадали логистические объекты Ozon в различных регионах РФ.